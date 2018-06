Mídia britânica alerta para risco de prisões O jornal britânico The Guardian alertou ontem que a regulação à imprensa da Grã-Bretanha proposta na quinta-feira pelo magistrado responsável por um relatório que constatou violações cometidas por jornais poderia abrir caminho para a prisão de jornalistas no país. A investigação foi desencadeada pelo escândalo das escutas telefônicas que resultou na extinção do tabloide News of the World, de Rupert Murdoch.