Mídia é grande parte do problema, diz Trump

MELBOURNE - Em um comício em Melbourne, Flórida, o presidente americano, Donald Trump, voltou neste sábado, 18, a atacar a imprensa e a garantir que seu governo atingiu “grandes feitos” desde sua posse, que completa um mês na segunda-feira. O presidente retomou temas que abordou em uma tumultuada entrevista coletiva na quinta-feira, na qual atacou meios de comunicação. "A mídia se tornou grande parte do problema", disse.

No comício, nos moldes de uma campanha eleitoral, a primeira-dama, Melania Trump, convidou a todos os presentes para fazer uma oração para apresentar Trump. Em seguida, o presidente disse ter ficado surpreso com a oração de Melania e disse que realizava aquele comício porque queria estar sempre “perto dos amigos e do povo”. “Quero falar com vocês sem o filtro das notícias falsas”, disse, acusando a imprensa de inventar histórias sobre ele sem citar as fontes.

Trump voltou a promoter “levar empregos de volta” aos EUA e seu governo “fará a América grande de novo”. “Vou entregar o que prometi”, disse.