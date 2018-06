Migração venezuelana tem números semelhantes aos da crise no Mediterrâneo, alerta agência De acordo com porta-voz da Organização Internacional de Migrações, as cerca de 40 mil pessoas por mês que deixam a Venezuela em direção à Colômbia se assemelham ao número de imigrantes que chegavam à Itália em 2015, no auge da crise de refugiados