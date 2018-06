Migrante afegão de 110 anos chega à Alemanha após um mês fugindo

BERLIM - Um refugiado afegão de 110 anos chegou à Alemanha com sua família após uma fuga que durou cerca de um mês, informou nesta quarta-feira, 30, a polícia federal alemã, confirmando informações veiculadas pela emissora de televisão da Baviera.

A filha do afegão - que está cego e surdo - disse para a polícia que o pai foi carregado nas costas por outros homens da família durante as caminhadas que tiveram que fazer na fuga.

As quatro gerações da família - nove pessoas - decidiram fugir do Afeganistão depois que três de seus filhos foram assassinados pelo taleban. A polícia disse que não podia comprovar a veracidade das informações dadas pela mulher, mas os intérpretes as consideram críveis. /EFE