Migrante morre atropelado em Calais, no interior da França

PARIS - Um migrante morreu na quinta-feira à noite ao ser atropelado por um veículo na região de Calais, norte da França, informou a polícia.

O homem teria pulado de uma caminhonete antes do acidente, de acordo com a prefeitura de Calais.

A nacionalidade e a idade da vítima não foram determinadas até o momento.

Esta é a segunda morte de um migrante em Calais desde o início do ano. Em 2015 e 2016, 33 migrantes morreram nesta região do norte da França, principalmente no Eurotúnel ou nas estradas.

Calais enfrenta uma nova onda de migrantes que tentam chegar ao Reino Unido, incluindo muitos menores de idade que não viajam acompanhados.

As autoridades desmantelaram em outubro do ano passado um acampamento no qual viviam de 6.000 a 8.000 migrantes, um local conhecido como a "Selva" de Calais.

Atualmente, de 450 a 600 migrantes viveriam na região, o porto da Europa continental mais próximo ao Reino Unido. /AFP