Mike Pence vai se encontrar com quatro líderes latino-americanos durante Cúpula das Américas

WASHINGTON - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, planeja se encontrar com quatro líderes latino-americanos durante sua viagem neste final de semana ao Peru para a Cúpula das Américas. Ele irá substituir o presidente Donald Trump, que cancelou a presença no evento para supervisionar uma possível resposta militar dos Estados Unidos ao suposto ataque químico na Síria, que deixou 40 civis mortos.

Pence se encontrará com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, o presidente da Colômbia, Juán Manuel Santos, o presidente da Peru, Martín Vizcarra e o presidente da Argentina, Mauricio Macri. De acordo com a Casa Branca, é esperado que ocorra ainda um encontro multilateral com líderes do Caribe. A principal pauta do vice-presidente na Cúpula é a contenção da influência chinesa sobre a economia das Américas. O evento ocorre em meio à disputa comercial de Trump com a China. // AP