Pompeo minimiza novo lançamento da Coreia do Norte e garante continuidade do diálogo

BANGCOC - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, minimizou a importância do novo lançamento de mísseis de curto alcance por parte da Coreia do Norte nesta sexta-feira, 2, durante uma conferência em Bangcoc.

Pompeo garantiu que Washington continua envolvida no diálogo com Pyongyang. "Não duvidem que estejamos nos comunicando com os norte-coreanos. Há conversas em curso atualmente", afirmou.

"Os caminhos da diplomacia são sempre tensos, com altos e baixos. Mas continuamos plenamente comprometidos em conseguir o resultado que traçamos: desnuclearização plena e verificada da Coreia do Norte através do uso da diplomacia", acrescentou Pompeo.

O chefe da diplomacia americana lembrou que o Conselho de Segurança da ONU mantém em vigor o pacote mais duro de sanções contra o regime de Pyongyang, mas reiterou a vontade de Washington de continuar com o diálogo para "deixar para trás essas discussões e conseguir resultados". "É o correto para o mundo, continuar este esforço diplomático. Vamos continuar tendo com nossos parceiros", disse Pompeo. / EFE