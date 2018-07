Mil pessoas podem ter morrido em tremor na Turquia

Segundo o USGS, o tremor ocorreu a uma profundidade 20 quilômetros, que é relativamente rasa e pode potencialmente causar mais danos.

A agência de notícias Associated Press reportou mais cedo que 50 pessoas ficaram feridas e muitas casas desabaram com o terremoto. Os feridos estavam sendo atendidos no pátio do hospital estatal em Van, segundo a agência de notícias turca Anatólia.

"O terremoto foi fortemente sentido na cidade de Van e em municípios vizinhos e provocou danos e mortes, segundo relatos iniciais", afirmou o gabinete do primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, segundo a AP.

"Há muitas mortes. Vários edifícios desmoronaram. Há muita destruição", afirmou o prefeito da cidade de Ercis, Zulfikar Arapoglu, ao canal de TV NTV. "Precisamos de ajuda urgente. Precisamos de médicos".

Segundo a NTV, pelos menos dois prédios desabaram em Van, enquanto o aeroporto da cidade foi danificado pelo tremor, e os voos estavam sendo desviados para outras cidades. Um dos prédios que desmoronou tinha sete andares, de acordo com a agência de notícias estatal Anatólia. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.