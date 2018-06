Milhares comemoram na Marcha sobre Washington

Os organizadores da marcha deste sábado esperam que o aniversário sirva para inspirar novamente as pessoas a se educarem sobre questões que consideram importantes na luta moderna pelos direitos civis.

A Marcha sobre Washington, realizada em 28 de agosto de 1963, atraiu 250 mil pessoas ao National Mall, em Washington, e despertou a ideia de enormes manifestações não violentas, além de ter colaborado para tornar realidade a Lei de Direitos Civis, de 1964.

O evento deste sábado aconteceu antes da data do aniversário da manifestação. No dia 28, Barack Obama, o primeiro presidente negro norte-americano, fará um discurso na escadaria do Memorial a Lincoln, o mesmo local onde Martin Luther King pronunciou seu histórico discurso.

Neste sábado Eric Holder, o primeiro promotor-geral negro dos Estados Unidos, agradeceu àqueles que marcharam meio século atrás e disse que ele não estaria no cargo, nem o presidente Obama, sem aquelas pessoas.

"Eles marcharam apesar das animosidades, da opressão e a brutalidade porque elas acreditavam na grandeza que esta nação poderia alcançar e estavam desanimados com promessas nunca cumpridas", disse Holder. Ele afirmou que o mesmo espírito da marcha de 1963 agora exige igualdade para os gays, latinos, mulheres, deficientes e outros.