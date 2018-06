Milhares de bombeiros combatem incêndios na Califórnia

Na Califórnia, cerca de 3,6 mil casas estavam ameaçadas pelas chamas ao longo do território entre Orange County e a fronteira do Oregon. Um foco do incêndio, cerca de 96 quilômetros ao leste da cidade de Sacramento, na Floresta Nacional de Eldorado, queimou mais de sete mil hectares e forçou a retirada de 2,1 mil pessoas.

Mais de 300 quilômetros ao norte, a pequena cidade de Weed - na base do monte Shasta, nas montanhas Cascade - continuava ameaçada pelo fogo que se movia rapidamente, enquanto moradores tentavam lidar com a perda de 150 casas destruídas na segunda-feira, afirmaram autoridades.

"As pessoas não sabem se ainda têm uma casa", contou a diretora da Câmera do Comércio de Weed, Glenda Massey. Ela passou o dia tentando ajudar bombeiros, moradores e voluntários com mapas e direções. Massey disse que a cidade teve sua primeira reunião comunitária na noite da terça-feira e que as autoridades esperavam poder liberar a volta dos moradores às áreas afetadas para que analisassem os prejuízos.

Mais de mil moradores de Weed continuam sob ordem de retirada e cerca de 150 pessoas estão morando em abrigos, afirmou a porta-voz do departamento de combate a incêndios Alyssa Smith.

O fogo atingia mais de 151 hectares de terra nesta quarta-feira, quando os bombeiros conseguiram conter 25% das chamas, disseram autoridades. Apesar de seu tamanho ser menor do que os típicos incêndios da região, o fogo continuou a queimar próximo de casas, o que levou os oficiais a chamarem quase mil homens para reforçar o combate.

No sul do Arizona, uma chuva leve caia nesta quarta-feira e autoridades em Tucson e em Nogales, cidade próxima da fronteira com o México, se preparavam para uma precipitação de 7,5 a 12,7 centímetros, mais do que o Estado viu no último mês. Na semana passada, os temporais trazidos pelo furacão Odile causaram inundações que fecharam rodovias e paralisaram grande parte da região.

Os moradores do Arizona, preparados para a possibilidade de novas enchentes, instalaram cerca de 40 mil sacos de areia para protegerem suas casas. O condado de Pima ativou seu centro de operação para emergências e a polícia levantou as barreiras para desviar motoristas das vias mais baixas, que poderiam alagar rapidamente. Fonte: Associated Press.