Milhares de crocodilos fogem de uma fazenda Cerca de 15 mil crocodilos escaparam de uma fazenda na região norte da África do Sul. Os animais aproveitaram uma enchente causada por fortes chuvas e saíram dos locais onde ficavam em cativeiro. As autoridades emitiram alertas a todas as cidades próximas. Um dos crocodilos foi achado em uma escola a 120 quilômetros da fazenda.