Milhares de estudantes protestam no Chile Milhares de estudantes fizeram uma manifestação nesta quarta-feira no centro de Santiago, em protesto contra o ensino privado e a favor de um ensino público de qualidade. Os estudantes se concentraram na praça Itália, onde receberam o apoio de familiares e professores. O governo, contudo, afirmou que não dialogará. Parte do protesto ficou violento e a polícia deteve dezenas de manifestantes.