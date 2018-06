Milhares de palestinos protestam na Cisjordânia

O acirramento da tensão levou, ontem, ao primeiro bombardeio israelense contra a Faixa de Gaza desde novembro do ano passado.

Em Hebron, milhares de pessoas saíram às ruas para os funerais de Maysara Abu Hamdiyeh, de 64 anos. Ele morreu em um prisão israelense depois de sucumbir a um câncer na garganta. Os palestinos acusam Israel de não ter tratado adequadamente de Abu Hamdiyeh, que cumpria pena de prisão perpétua por envolvimento em um plano para atacar um café em Jerusalém mais de dez anos atrás.

Em Tulkarem, também no norte da Cisjordânia, centenas de pessoas protestaram pela morte de dois palestinos. Eles foram baleados por soldados israelenses em um posto militar. O exército alega que os soldados dispararam depois que coquetéis molotov foram atirados contra eles.

Segundo o exército israelense, também houve confrontos com manifestantes palestinos em Belém e numa estrada que leva ao norte da Cisjordânia. O exército usou bombas de gás lacrimogêneo, mas não há informações sobre vítimas dos confrontos.

Numa reunião com líderes do movimento Fatah, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, acusou Israel de disseminar violência para desviar a atenção da paralisia do processo de paz no Oriente Médio. As informações são da Associated Press.