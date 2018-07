Milhares de pessoas protestam contra Putin em Moscou

Foi provavelmente a maior manifestação de oposição realizada em anos e terminou com a prisão de alguns ativistas. A seguir, um grupo de algumas centenas de pessoas marchou na direção da Comissão Eleitoral Central, cujo prédio fica perto do Kremlin, mas foi impedido pela polícia. As pessoas foram levadas do local em ônibus.

Estima-se que o número de participantes no protesto - realizado na noite desta segunda-feira (horário local) na capital russa tenha - tenha ficado entre 5 mil e 10 mil pessoas, que gritavam "Rússia sem Putin".

O partido do premiê conquistou cerca de 50% dos votos, resultado que políticos opositores e monitores eleitorais disseram que foi inflado por causa de medidas fraudulentas. As informações são da Associated Press.