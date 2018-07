Milhares de pessoas protestam no Afeganistão contra violência a minoria xiita

Aos gritos de "Vingança!" e "Respeito!", os manifestantes, seguiram para o palácio presidencial.

O caso dos hazaras, cujos corpos decapitados foram encontrados sábado na

província de Zabul, no sudeste do país, atingiu em cheio o país, que é assolado pela guerra. No início do dia, cerca de 10 mil se reuniram no centro da capital afegã, levando caixões das sete vítimas e pedindo por um novo governo que pudesse garantir a segurança no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, o tiroteio feriu sete pessoas, enquanto alguns manifestantes tentavam escalar as paredes do palácio presidencial. Não ficou claro se o presidente, Ashraf Ghani, estava dentro do palácio no momento.

Os militantes do Taleban e o grupo Estado Islâmico são acusados da decapitação de quatro homens, duas mulheres e uma criança. Fonte: Associated Press.