Milhares de refugiados sírios atravessam fronteira com a Turquia

Milhares de civis sírios atravessaram a fronteira com a Turquia neste domingo, 14, fugindo de intensos combates no norte da Síria entre curdos e o grupo Estado Islâmico.

Combatentes curdos tomaram neste domingo o vilarejo de Tal Abyad, que faz fronteira com a Turquia e fica cerca de 80 quilômetros ao norte de um importante reduto do Estado Islâmico, a cidade de Raqqa, disseram autoridades curdas. Com isso, o grupo extremista fica sem uma rota direta para trazer novos militantes estrangeiros ou suprimentos.

O avanço curdo veio depois de uma ofensiva intensa liderada pelos EUA com ataques aéreos na região, o que colocou mais pressão sobre Raqqa.

Soldados turcos na região foram surpreendidos pela aglomeração de pessoas na fronteira. Milhares de refugiados sírios estavam no local havia mais de um dia, e no domingo à tarde eles conseguiram atravessar para a Turquia. Os soldados pediram reforços e conseguiram reunir os refugiados no lado turco da fronteira, impedindo que eles se espalhassem.

Mais cedo, o vice-primeiro-ministro turco, Numan Kurtulmus, havia dito que os refugiados não estavam fugindo de combates entre curdos e o Estado Islâmico, mas de bombardeios da coalizão liderada pelos EUA. Segundo ele, a Turquia estaria oferecendo ajuda humanitária do lado sírio da fronteira e trazendo para a Turquia os doentes e feridos.

Horas mais tarde, no entanto, o governo turco autorizou a entrada de mais refugiados, segundo a agência estatal de notícias Anadolu. De acordo com a agência, havia cerca de 2.500 pessoas tentando atravessar a fronteira. Desde o começo do mês, cerca de 13.400 sírios fugiram para a Turquia, disse a agência.

Neste domingo, o oficial curdo Idriss Naasan disse que os combatentes do Estado Islâmico fugiram de Suluk, a poucos quilômetros de Tal Abyad, e que então os curdos passaram a controlar a cidade.

"É apenas uma questão de tempo antes que esta área seja libertada", disse Naasan à Associated Press, afirmando que os curdos cercaram o leste, o oeste e o sul de Tal Abyad.

No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com base na Inglaterra, disse que Estado Islâmico ainda controla a estrada que liga a fronteira turca com Raqqa.

Desde o início de maio, membros da principal força curda síria tomaram mais de 200 cidades curdas e cristãs no nordeste da Síria, assim como montanhas estratégicas que estavam sob controle do Estado Islâmico. Agora, eles vêm tentando retomar a província de Raqqa. (Fonte: Associated Press)