Milhares de sérvios protestam contra a prisão de Mladic Milhares de pessoas empunhando cartazes e cantando hinos nacionalistas foram às ruas de Belgrado hoje para pedir a libertação do comandante do exército bósnio Ratko Mladic, que é acusado de crimes de guerra. Mais de três mil policiais tomaram posições ao redor de prédios do governo e de embaixadas de países do Ocidente, temendo que a manifestação pudesse se tornar violenta.