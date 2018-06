Milhares de sírios deixam Banias após relato de massacre Milhares de sírios sunitas abandonaram ontem suas casas na cidade mediterrânea de Banias após relatos de que forças leais ao regime de Bashar Assad teriam massacrado mais de 60 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede em Londres, milicianos alauitas - a mesma seita do clã Assad - executaram civis sunitas a tiros e facadas no bairro de Raas Nabea.