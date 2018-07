Milhares de tunisianos protestam contra violência

O movimento Ettajdid (Renovação) manifestou que o objetivo do protesto era expressar "repúdio à violência e à anarquia e apoio a uma transição democrática pacífica" na Tunísia. O partido islâmico Ennahdha não participou do protesto de hoje. A agremiação, apesar de moderada, é acusada por detratores de fomentar distúrbios. Os líderes do Ennahdha negam envolvimento em atos de violência.

Os tunisianos temem que os recentes confrontos coloquem em risco os avanços obtidos a partir do levante popular que, em janeiro, derrubou o ditador Zine El Abidine Ben Ali. Na última segunda-feira, um adolescente de 14 anos morreu depois de ter sido atingido por uma bala perdida em Sidi Bouzid, a mesma cidade onde começaram os protestos que levaram ao levante na Tunísia e desencadearam uma sucessão de revoltas populares em países do norte da África e do Oriente Médio. As informações são da Associated Press.