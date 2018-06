Um homem foi eletrocutado na cidade de Ahmedabad, onde as pessoas estavam transitando com dificuldade pelas ruas alagadas. Mais ao sul, no distrito de Bharuch, duas pessoas morreram em incidentes relacionados com inundações.

Quase 14 mil pessoas foram retiradas de aldeias de Bharuch, enquanto milhares de outras em outras partes de Guzarate também foram obrigadas a buscar refúgios. Fonte: Associated Press.