Milhares homenageiam o 26º aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial Milhares pessoas se reuniram no Victoria Park, em Hong Kong, nesta quinta-feira em uma homenagem ao 26º aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, que levou a morte de centenas de pessoas durante um protesto de estudantes em Pequim, na China, em 1989. O evento é realizado todos os anos e consiste em uma vigília à luz de velas.