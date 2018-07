Milhares participam de funeral do reverendo Moon Dezenas de milhares de pessoas choraram, cantaram e rezaram neste sábado durante o funeral do reverendo Sun Myung Moon, considerado por seus seguidores como um messias. Moon, fundador da Igreja da Unificação, mais conhecida por realizar casamentos em massa com o objetivo de construir um mundo harmônico e multicultural, morreu em 3 de setembro, aos 92 anos.