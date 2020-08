Milhares participam de greve geral contra Lukashenko na Bielo-Rússia

MINSK - Manifestantes se reuniram nesta segunda-feira, 17, diante de várias fábricas e da sede da televisão nacional em Minsk, em resposta a uma convocação de greve geral feita pela oposição para protestar contra a contestada reeleição do presidente Alexander Lukashenko. O protesto ocorre pelo oitavo dia seguido no país europeu de 10 milhões de habitantes.

Com bandeiras brancas e vermelhas, as cores da oposição, os manifestantes se reuniram diante de uma fábrica de veículos pesados (MZKT), onde Lukashenko chegou de helicóptero. Milhares de funcionários abandonaram os postos de trabalho na fábrica de tratores de Minsk (MTZ), informaram fontes da empresa à AFP.

Vários operários de outras fábricas seguiram em direção à unidade da MZKT para aderir aos protestos, de acordo com um vídeo publicado pelo site de notícias tut.by.

"Saia!", "Não esqueceremos, não perdoaremos" gritaram os manifestantes diante da sede da MZKT. O presidente Lukashenko se reuniu com alguns funcionários da MZKT e tentou minimizar o alcance do movimento de protesto. Ele disse que as fábricas funcionam, apesar dos apelos por uma greve geral.

A candidata da oposição à presidência da Bielo-Rússia, Svetlana Tikhanovskaya, denunciou fraudes na eleição de 9 de agosto, na qual ela recebeu oficialmente 10% dos votos, contra 80% a favor de Lukashenko.

Para Entender 'Eleições injustas e repressão: Por que a Bielo-Rússia vive os maiores protestos em décadas? Considerada a última ditadura da Europa, Bielo-Rússia vê população ir às ruas contra governo autoritário de Lukashenko, eleição considerada fraudada e repressão brutal das forças policiais

Desde a noite da eleição, a ex-república soviética se tornou cenário de manifestações que foram, em um primeiro momento, violentamente reprimidas pelas autoridades.

Tikhanovskaya afirmou nesta segunda que está pronta para liderar o país. "Não queria ser política. Mas o destino decretou que deveria estar na linha de frente contra a arbitrariedade e a injustiça", declarou a opositora, refugiada na Lituânia, em um vídeo. "Estou preparada para assumir minhas responsabilidades e atuar como líder nacional", completou.

"Vocês, que acreditaram em mim, que me deram força, admiro hoje cada minuto de sua coragem, sua auto-organização e como são fortes e brilhantes", completou Tikhanovskaya, que afirmou desejar "sair deste círculo sem fim em que nos encontramos há 26 anos", em referência ao período de governo de Lukashenko.

A opositora de 37 anos publicou o vídeo um dia depois das maiores manifestações da história da oposição bielo-russa, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Minsk para exigir a saída do chefe de Estado. Tikhanovskaya, que assumiu o posto de candidata no lugar do marido, que está detido há vários meses em Minsk.

Nesta segunda-feira, o governo do Reino Unido afirmou que não aceita os resultados da eleição presidencial de 9 de agosto em Bielo-Rússia e deseja adotar sanções contra os responsáveis pela repressão no país. "Precisamos com urgência de uma investigação independente da OSCE" (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa), declarou chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab. / AFP