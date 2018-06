Milhares participam de marcha após morte de líder da oposição na Rússia

Milhares de pessoas participam de uma marcha pelo centro de Moscou em memória de Boris Nemtsov, líder da oposição assassinado na sexta-feira. A morte do político estimulou membros da oposição do país. A manifestação teve início há pouco.

A marcha deve chegar à ponte próxima do local onde Boris Nemtsov foi morto. A caminhada poderia energizar a oposição. Por outro lado, ela pode se revelar uma breve manifestação de emoções e, nesse caso, os manifestantes voltariam a se dissipar depois da marcha.

O presidente Vladimir Putin tem marginalizado e intimidado seus oponentes políticos, com a prisão de alguns e exílio de outros. Nemtsov era visto como um dos poucos representantes da oposição a não se intimidar.

Independente de quem seria o responsável pelo assassinato, o fato sinaliza aos oponentes de Putin que, se Nemtsov pode ser morto por sua atuação política, ninguém está seguro. Como vice-primeiro-ministro durante o governo do presidente Boris Yeltsin nos anos 1990, Nemtsov tinha ligações com a elite política e com o empresariado russo.

O Comitê Investigativo da Rússia afirmou que trabalha com três principais linhas de investigação. A primeira seria a de que Nemtsov foi usado como uma "vítima sagrada" de uma conspiração para desestabilizar o presidente Vladimir Putin. Em outra hipótese, a morte do opositor estaria ligada à crise na Ucrânia. Nemtsov participou de uma manifestação contra o conflito no país nesta semana.

A Comissão de Investigação também considera a possibilidade de a morte ter ligação com extremistas islâmicos. Nemtsov já havia recebido ameaças após expressar opiniões críticas ao atentado contra a revista satírica francesa Charlie Hebdo, em janeiro.

A polícia também não descarta a hipótese de a morte de Nemtsov ter sido um crime passional ou motivado por concorrentes de suas empresas. Fonte: Associated Press.