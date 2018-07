Milhares prometem sair às ruas hoje contra Putin Mais de 40 mil russos assinaram ontem uma lista que conclama opositores do atual premiê, Vladimir Putin, a realizar protestos nas principais cidades da Rússia hoje. O objetivo seria repetir o feito do dia 10, quando dezenas de milhares saíram às ruas para denunciar a suposta fraude nas eleições legislativas do dia 4 e o esquema de bastidores que deve colocar Putin novamente na presidência por pelo menos mais seis anos. Grupos nacionalistas, anarquistas, liberais e ambientalistas estão por trás dos protestos.