Aproximadamente 2,5 mil pessoas protestaram neste domingo em frente à sede do Parlamento da Hungria contra suspeitas de corrupção do governo, medidas de austeridade e deterioração dos programas de bem-estar social. Os organizadores do protesto alegam que a proposta de orçamento do Estado para 2015 que deve ser aprovada nesta segunda-feira pelos parlamentares é "indigna" da Hungria.

Manifestações contra o governo do primeiro-ministro Viktor Orban aumentaram ao longo dos últimos dois meses, incentivadas pela tentativa fracassada de tributar a utilização da internet, pelo laços cada vez mais estreitos do país com a Rússia e pela suspeitas de corrupção entre altos funcionários do governo. Fonte: Associated Press.