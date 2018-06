Milhares protestam contra governo na Tunísia

A manifestação nesta quarta-feira em frente à legislatura da Tunísia estava entre as maiores nos últimos meses e incluiu famílias inteiras, muitas dos quais envoltas com a bandeira nacional vermelha e branca.

Dois políticos da oposição foram mortos nos últimos seis meses - aparentemente pela mesma arma - e os manifestantes alegam que o governista Partido Ennahda falhou em proteger a população.

Os tunisianos depuseram seu ditador em janeiro de 2011, dando início à chamada Primavera Árabe. Os islamitas moderados do Ennahda lideram agora o governo em uma coalizão com dois partidos seculares. Fonte: Associated Press.