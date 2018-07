Milhares protestam contra mortes em ato no Iêmen Dezenas de milhares de pessoas participaram neste domingo de uma manifestação em Sanaa, capital do Iêmen, para protestar contra as mortes de manifestantes ontem e pedir a renúncia do vice-presidente do país, Abed Rabbo Mansour Hadi, por não conseguir levar os assassinos à Justiça. Protestando na frente do escritório de Hadi, os manifestantes o denunciaram como uma "ferramenta nas mãos" do atual presidente, Ali Abdullah Saleh.