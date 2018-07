Milhares protestam contra projeto de mina na China

Os manifestantes, que temem a poluição provocada pelo projeto, jogaram pedras, garrafas d''água e tijolos nos policiais, informou um dos manifestantes, um homem de 27 anos cujo sobrenome é Chen.

Trata-se do segundo grande protesto em duas semanas numa parte da costa sul da China, onde tem havido periódicos tumultos nos últimos anos, principalmente por causa de disputas de terras. Na maior parte da província de Guangdong os conflitos têm sido intensos pois a área está entre as mais desenvolvidas economicamente, o que provoca aumento dos preços de terras.

Em Wukan, vila ao sul de Haimen, os manifestantes expulsaram as autoridades locais da região há quase duas semanas por causa de disputas de terra. Manifestantes de Wukan, contatados por telefone nesta terça-feira, disseram que planejavam para quarta-feira uma grande marcha em direção ao prédio do governo.

Em Haimen, alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia, o que deixou dezenas de feridos, dentre eles mulheres e policiais. As informações são da Associated Press.