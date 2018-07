Milhares protestam contra sistema financeiro na Alemanha

"Nosso objetivo é reduzir o poder dos bancos", afirmou o porta-voz do grupo Alexis Passadakis em Frankfurt, dizendo que o ATTAC também quer "fazer a democracia possível de novo".

Na semana passada, mais de 5 mil pessoas, inspiradas pelo movimento de protesto espanhol "Indignados", protestaram na frente do Banco Central Europeu (BCE), uma crítica simbólica dos esforços do BCE para lidar com a crise da dívida da zona do euro.

Jovens, aposentados e pais com crianças vieram em bicicletas ou a pé em resposta ao chamado do ATTAC e do movimento Ocupem Frankfurt, nos moldes do movimento que iniciou os protestos globais ao promover manifestação em Nova York no mês passado. As informações são da Dow Jones.