Milhares protestam em Hong Kong pela extinção de projeto de lei de extradição para a China

HONG KONG - Centenas de milhares de pessoas saíram, neste domingo, 16, às ruas em Hong Kong para pedir a retirada completa do projeto de lei de extradição para a China e a renúncia da chefe de Governo, Carrie Lam.

Os manifestantes, a grande maioria vestidos de preto pelo que consideram a "perda da democracia" em Hong Kong, reivindicam também que Lam, que só suspendeu o projeto temporariamente, condene o uso a excessivo da força policial durante os protestos de quarta-feira passada, 12.

A manifestação, que saiu do parque da Vitória e se dirige à sede do Legislativo, guardou um minuto de silêncio pela morte de um jovem que caiu de um andaime, no sábado, 15, à noite, quando tentava colocar um cartaz de protesto.

No manifestação, pacífica e da qual participam jovens, famílias e crianças, podem ser vistos cartazes com frases como "Parem a violência, não somos arruaceiros" e "Não à brutalidade policial", além de reivindicações para que todos as acusações contra os detidos nas mobilizações sejam retiradas. /EFE