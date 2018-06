Milhares protestam em Madri contra austeridade

Ao final do último discurso, manifestantes tentaram romper uma barreira policial, ao tentarem seguir em direção a região próxima do Partido Popular. Manifestantes jogaram garrafas e outros objetos e a polícia revidou com cassetetes.

Um veículo da polícia e um banco foram depredados pelos manifestantes. Não há informações se há pessoas seriamente feridas.

Manifestantes de toda a Espanha protestavam contra medidas do governo, no qual afirmam que minam os direitos civis no País. Eles carregavam cartazes com o slogan "Marcha pela Dignidade".

A avenida de Madri, Paseo del Prado, foi tomada por pessoas que cantavam contra as políticas de austeridade do governo e os cortes que têm provocado. "Eu não quero corrupção, cortes do governo e desemprego. Eu quero um futuro seguro na Espanha", disse Susan Roldan, de 24 anos.

O governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy tem implementado uma onda de medidas de austeridade impopulares desde que assumiu, em 2011, como aumentos de impostos e programas de cortes de custos, numa tentativa de reduzir o déficit orçamentário da Espanha.

Os protestos deste final de semana incluíram sindicatos, funcionários públicos e organizações que representam pessoas despejadas de suas casas, após não fazerem o pagamento de hipotecas. Fonte: Associated Press.