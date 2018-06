Milhares protestam em Moscou contra eleição de Putin

Mais de 20.000 pessoas foram a uma avenida central de Moscou neste sábado para protestar contra a vitória de Vladimir Putin nas urnas e denunciar supostas fraudes nas eleições presidenciais do último domingo na Rússia.

Putin, que foi presidente russo entre 2000 e 2008 e nos últimos quatro anos atuou como primeiro-ministro, foi eleito para um mandato de seis anos depois de obter 64% dos votos no pleito realizado no último fim de semana.

Observadores eleitorais constataram numerosas violações durante a votação do último domingo, mas consideraram a eleição presidencial mais transparente que o pleito para a escolha do Parlamento, realizado em dezembro do ano passado.

Ainda assim, manifestantes que saíram às ruas de Moscou neste sábado disseram que "não reconhecem" o resultado da eleição. "Não houve eleição. Não temos presidente", dizia uma faixa empunhada pelos participantes.

A manifestação de hoje, no entanto, foi consideravelmente menor em comparação com outros protestos recentes, especialmente as que sucederam as eleições legislativas. As informações são da Associated Press.