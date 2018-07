Milhares protestam no Sri Lanka contra filme que ofende profeta Maomé

COLOMBO - Milhares de muçulmanos foram às ruas do Sri Lanka nesta segunda-feira, 24, para protestar contra o filme que ofende o profeta Maomé. Eles exigem que o Estados Unidos punam os envolvidos na produção do vídeo e proíbam sua circulação.

Mais de 5 mil manifestantes bloquearam o trânsito durante marcha na capital do país, Colombo, carregando cartazes com dizeres como "EUA proíbam o filme no YouTube", "Punição para os envolvidos" e "Nossos corações estão feridos e peitos cheio de raiva."

Um dos organizadores do protesto, Kamil Hussain, disse que "insultar um líder religioso não é liberdade de expressão". Líderes norte-americanos condenaram o filme, mas afirmam que leis de liberdade de expressão o protegem.

As informações são da Associated Press.