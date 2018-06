Milhares tentam sair de Acapulco após tempestade

Com as duas estradas para Cidade do México fechadas, pelo menos, 40 mil turistas viram um longo fim de semana de férias na praia se tornar uma luta desesperada para conseguir voltar para casa.

Duas das maiores companhias aéreas do México operavam dois voos por hora a partir do - ainda inundado - aeroporto internacional de Acapulco na terça-feira. As pessoas com passagens, idosos e famílias com crianças pequenas tinham prioridade.

Todos que não podiam esperar pela promessa do governo de reabrir as estradas dentro de dois dias se reuniram na frente da Base Aérea 7, a 20 minutos ao norte de Acapulco, onde uma ponte aérea militar composta de pouco mais de dez veículos aéreos transportava turistas para a Cidade do México. A instalação em frente à praia se transformou em uma cena de zona de conflito.

Famílias em shorts e sandálias esperavam até oito horas do lado de fora dos portões da base, onde se acotovelavam furiosamente para conseguir um dos 150 lugares no próximo voo do Boeing 727 da Força Aérea.

Autoridades militares disseram que apenas dois dos aviões de passageiros estavam em serviço, apesar de algumas centenas de pessoas terem conseguido assentos em um dos cinco helicópteros e sete aviões de carga. Fonte: Associated Press.