Milhares vão às ruas em Kiev contra  terrorismo

Milhares de pessoas realizaram hoje uma marcha pela paz e contra o terrorismo na cidade de Kiev, na Ucrânia. Os manifestantes lembraram os doze civis mortos na última terça-feira na localidade de Volnavaja, no leste do país, quando um projétil de artilharia atingiu um ônibus de passageiros.

A marcha foi convocada pelas redes socias sob o tema "Eu sou Volnavaja", em alusão ao "Je suis Charlie", lançado em Paris em virtude do sangrento atentado jihadista contra a redação do semanário satírico francês "Charlie Hebdo".

Parte dos participantes da marcha se reuniram no parque Shevchenko e avançou pela Praça da Independência, tradicional ponto de celebração da capital ucraniana.

Outro grupo de manifestantes, encabeçada pelo prefeito de Kiev, Vitali Klitschkó, foi em sentido ao centro da cidade vindo diretamente da Praça Mijailovkaya. "Glória à Ucrânia", "Glória aos heróis", eram alguns dos gritos de guerra dos manifestantes.

As autoridades ucranianas acusaram os separatistas pró-russos da autoria do ataque contra o ônibus de passageiros, atingido na última terça-feira por fogo de artilharia junto ao posto de controle mantido por forças do governo.

Os separatistas negaram sua participação no ataque e asseguraram que a região de Volnavaja, localizada 40 quilômetros ao sul da cidade de Donetsk, onde se encontra o maior contingente de pró-russos, está fora do alcance de sua artilharia.

Aeroporto. Nesta noite, tropas do governo ucraniana lançaram uma "operação em massa" e retomaram o controle de maior parte do aeroporto localizado na cidade de Donetsk. As informações são do porta-voz militar Andriy Lysenko.

"Decidimos por uma operação em massa. fomos bem-sucedidos em quase todo o território do aeroporto", disse o militar em entrevista às emissoras de TV.