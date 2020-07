Em desafio a Putin, milhares vão às ruas na Rússia contra prisão de governador

KHABAROVSK - Multidões foram às ruas contra o governo de Vladimir Putin na cidade de Khabarovsk, no Extremo Oriente da Rússia, após a prisão de um governador regional popular e sua substituição nesta semana por um político indicado pelo Kremlin que nunca viveu nessa parte do país. Khabarovsk, que fica a mais de 8 mil quilômetros a leste de Moscou, tem cerca de 600 mil habitantes e não vivenciava um protesto assim desde o começo dos anos 1990.

Os habitantes da cidade, perto da fronteira com a China, saíram às ruas após a prisão, em 9 de julho, do governador Sergéi Furgal, acusado de assassinatos e demitido na segunda-feira passada. O Kremlin afirmou nesta semana que a manifestação foi instigada por militantes da oposição de fora da região.

A marcha de cinco quilômetros pelas ruas centrais ocorreu pela terceira semana consecutiva neste sábado. Moradores estavam se unindo em apoio a um governador popular preso, mas a mobilização, que tem poucos precedentes na Rússia pós-soviética, emergiu como um testemunho gritante do descontentamento que o presidente Vladimir Putin enfrenta no país.

Putin venceu um referendo há menos de quatro semanas que reescreveu a Constituição para permitir que ele permanecesse no cargo até 2036. Mas a votação, vista como fraudulenta por críticos e muitos analistas, foi uma fagulha para a insatisfação popular contra a corrupção, liberdades reprimidas e rendas estagnadas - agravadas pela pandemia.

Em toda a Rússia, o medo de ser detido pela polícia e a aparente desesperança de efetuar mudanças mantiveram as pessoas fora das ruas. Muitos russos também dizem que, sejam quais forem as falhas de Putin, a alternativa pode ser pior ou levar a um caos maior. Na maior parte, os protestos contra o Kremlin foram limitados a alguns milhares de pessoas em Moscou e outras grandes cidades, onde há repressão severa.

Em parte como resultado, Putin permanece firmemente no controle. Pesquisas independentes mostram que ele ainda possui um índice de aprovação de 60%, embora o número esteja caindo. Mas os atos em Khabarovsk mostraram que o descontentamento é tal que eventos menores podem provocar uma tempestade. A multidão do final de semana foi tão grande que a polícia nem mesmo tentou controlá-los - mesmo que os manifestantes não tivessem permissão, muito menos um líder ou organizador claro.

Slogans contra Putin

As pessoas lotaram as ruas da cidade agitando bandeiras regionais, carregando faixas e repetindo slogans contra Putin. "Queremos que nosso governador seja libertado porque acreditamos que ele foi detido ilegalmente", disse a manifestante Alina Slepova, de 24 anos. Os manifestantes se reuniram do lado de fora da sede da administração regional na Praça Lenin, gritando por liberdade e pedindo a saíde de Putin.“Vergonha no Kremlin!”, “Rússia, acorde!” e "Nós somos os que estão no poder!" foram algumas das frases.

"Haverá uma revolução", afirmou a vendedora Irina Lukasheva, de 56 anos. “Por que nossos avós lutaram? Não foi pela pobreza ou pelos oligarcas sentados ali no Kremlin". "O centro (Moscou) está absorvendo recursos do Extremo Oriente", disse Alexander Gogolev, de 45 anos, que expressou descontentamento por a região "não receber nada em troca".

"Quando uma pessoa vive sem saber como as coisas deveriam ser, acha que as coisas são boas", comentou Artyom Aksyonov, de 31 anos, que trabalha no setor de transporte e estava entregando água do porta-malas de seu carro a manifestantes. “Mas quando você abre os olhos para a verdade, percebe que as coisas não eram boas. Isso tudo foi uma ilusão".

Segundo autoridades de Khabarovsk, a manifestação reuniu 6.500 pessoas, mas a oposição disse que havia quase 90 mil. Jornalistas que foram ao local consideraram que era a maior manifestação desde que os protestos começaram. A polícia de Moscou deteve pelo menos dez pessoas que se reuniram na capital em apoio aos manifestantes de Khabarovsk, segundo ONGs.

Vadim Serzhantov, funcionário de 35 anos de uma companhia ferroviária, disse que tinha pouco interesse em política até recentemente. A prisão de Furgal foi um momento decisivo. "Para ser sincero, eu costumava nem me importar", disse Serzhantov. "Mas isso é ilegalidade".

Demissão gerou revolta

Na segunda-feira, Putin demitiu Furgal, de 50 anos, e nomeou o deputado Mikhail Degtiarev, de 39 anos. Furgal, que está detido provisoriamente em Moscou, é acusado de vários assassinatos cometidos há mais de 15 anos, quando era empresário. Essa questão é vista pelos apoiadores como uma tentativa de acabar com a carreira política do opositor.

Furgal foi eleito governador contra o candidato do Kremlin com quase 70% dos votos. Os moradores de Khabarovsk veem Degtiarev como um estranho inexperiente sem nenhuma conexão com a região. Em um vídeo postado no Instagram nesta semana, o novo governador rejeitou pedidos de demissão e disse que os protestos em massa não refletiam a opinião pública.

O Kremlin disse que os protestos eram um "nutriente para os manifestantes e ativistas da "pseudo-oposição". O líder da oposição, Alexéi Navalni, apoiou os protestos e afirmou que eles só vão conquistar algo significativo "com o apoio de todo o país". / AFP e NYT