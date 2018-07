Milhares visitam Belém na véspera do Natal Milhares de peregrinos, turistas e cristãos da região se reúnem hoje na cidade bíblica de Belém, na Cisjordânia, para as celebrações no local onde segundo a tradição Jesus nasceu. Os visitantes ficam perto de uma árvore de Natal de 15 metros, na Praça Manger, para tirar fotos e aproveitar o sol.