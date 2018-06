Milícia curda entra em confronto com soldados da Síria Rebeldes curdos entraram em confronto com forças do governo da Síria na cidade de Hassakeh, no nordeste do país, neste sábado. Segundo o grupo ativista Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os confrontos começaram após uma milícia ter prendido dez soldados que entraram em áreas controladas pelos curdos. O Partido da União Democrática Curda também confirmou os embates.