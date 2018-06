Milícia curda inicia ofensiva contra Estado Islâmico na Síria

Combatentes curdos iraquianos conhecidos como peshmergas deram início a uma batalha contra os militantes do grupo Estado Islâmico (EI) na cidade fronteiriça síria de Kobani. A cidade tornou-se o foco na batalha contra os extremistas. Neste sábado, reportagem da rede Al-Jazeera informou que menos de 24 horas depois de chegarem a Kobani, os peshmergas iniciaram os ataques e dispararam pelo menos seis foguetes contra postos dos jihadistas.

Os combatentes carregam armamentos pesados incluindo artilharia, metralhadoras pesadas e mísseis antitanque, equipamentos que podem desequilibrar a batalha contra os extremistas. Um grupo de combatentes curdos sírios conhecidos como Unidades de Defesa Populares, ou YPG, enfrenta o Estado Islâmico há semanas e aguardava a chegada do armamento superior dos peshmergas.

O enfrentamento ocorre depois que a Frente al-Nusra, ligada à rede Al-Qaeda na Síria, conseguiu forte vitória contra uma facção rebelde moderada, tomando seu quartel general e a região montanhosa estratégica de Jabal al-Zawiya, no noroeste da província de Idlib. Jabal al-Zawiya foi uma das primeiras áreas a sair do controle do presidente Bashar Assad depois do início do levante contra seu governo, em março de 2011.

A tomada de Idlib das mãos dos moderados pode frustrar os planos dos Estados Unidos de trabalhar com facções moderadas no futuro para lutar contra jihadistas e forças de Assad.

Desde meados de setembro, o Estado Islâmico capturou dezenas de vilarejos de maioria curda perto de Kobani e entrou na cidade depois de semanas tentando tomá-la. A posição do grupo extremista em Kobani também tem sido combatida nas últimas semanas por meio de mais de 150 ataques aéreos conduzidos pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. / AP