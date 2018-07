Milícia islâmica mata 40 em escola na Nigéria Extremistas islâmicos ligados à milícia fundamentalista Boko Haram mataram ao menos 39 estudantes e um professor em um ataque ontem a uma escola no nordeste da Nigéria. Os sobreviventes estão sendo tratados por queimaduras e ferimentos de bala. Há relatos de que alguns estudantes foram queimados vivos no ataque, que teria ocorrido antes do amanhecer de sábado na escola secundária pública em Mamudo, cidade no estado de Yobe.