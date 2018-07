Milícia líbia toma controle de aeroporto de Trípoli

TRÍPOLI - Um funcionário de segurança líbio informou que um grupo de milicianos descontentes tomou o controle do principal aeroporto do país, invadindo o local com metralhadoras pesadas e veículos blindados, o que forçou as autoridades aeroportuárias a desviar os voos.

Mohammed el-Gharyani, membro do Comitê de Segurança de Trípoli, disse que milicianos da cidade de Tarhouna ocuparam a principal pista do aeroporto nesta segunda-feira. Voos foram desviados para a base militar de Metiga, no centro da cidade.

Segundo ele, os milicianos estão bravos por causa da prisão de seu comandante, Abu Elija, ocorrida no domingo.

Tarhouna, cidade da região central da Líbia, é vista como a favorita do deposto líder Muamar Kadafi. Membros de sua tribo dominante, também chamada de Tarhouna, tinham importantes cargos no governo Kadafi. Os moradores locais são vistos de forma suspeita por ex-rebeldes.

As rivalidades tribais têm se intensificado na Líbia desde a queda de Kadafi, no ano passado.

As informações são da Associated Press.