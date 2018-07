Milícias fecham três refinarias de petróleo na Líbia

As milícias também bloquearam a principal rodovia costeira que liga o leste com o oeste do país e saquearam o escritório da comissão eleitoral de três cidades. Eles querem o cancelamento do pleito que vai eleger os 200 membros da nova Assembleia Nacional da Líbia, pois acreditam que a votação vai marginalizar o leste, região rica em petróleo e que terá menos de um terço do Parlamento.

A Assembleia Nacional terá a missão de formar um governo de transição até uma Constituição ser aprovada. Alguns no leste defendem que eleições as devem ser boicotadas. As informações são da Associated Press.