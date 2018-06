Milícias não respeitam cessar-fogo na Líbia As milícias na Líbia não respeitaram o cessar-fogo e voltaram a lutar pelo controle do aeroporto internacional de Trípoli. As autoridades da Líbia haviam anunciado no fim da manhã um compromisso entre as milícias para interromper os ataques enquanto os bombeiros combatem um incêndio em um depósito de combustíveis, que está próximo do aeroporto.