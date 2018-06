Milícias tentam invadir escritório do premiê líbio Grupos de milicianos líbios tentaram invadir nesta terça-feira o escritório do primeiro-ministro da Líbia, Abdurrahim el-Keib, reivindicando que o governo lhes pague salários. Forças de segurança do premiê enfrentaram os invasores e o combate deixou pelo menos 1 morto, disseram testemunhas que assistiram aos episódios no centro de Tripoli.