Militante do Hamas deserta para Israel, diz Fatah

TEL AVIV - Sites na internet partidários do Fatah, a facção palestina que controla a Cisjordânia, informaram nesta terça-feira, 14, que um militante da cúpula do Hamas, o movimento islâmico que contra a Faixa de Gaza, desertou para Israel.

Segundo os meios palestinos, ele possui uma grande quantidade de informações sobre o funcionamento dos túneis de contrabando entre o território palestino e a Península do Sinai, no Egito. Ele foi identificado como Bassam Mahmoud Baraka.

De acordo com a Cruz Vermelha, a família do militante em Gaza foi informada de que ele está sob custódia israelense. É a primeira vez que um membro da cúpula militar do Hamas deserta, segundo o Fatah.

No mês passado, um militante de 17 anos do Hamas, preso por autoridades israelenses, deu detalhes do esquema de funcionamento dos túneis, suspeitos de trazer armas para o território.