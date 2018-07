Militantes atacam campo de refugiados Militantes islâmicos da Somália invadiram ontem o campo de refugiados em Dadaab, no Quênia, e sequestraram duas espanholas que trabalham para um grupo de ajuda humanitária. Após troca de tiros, no qual um motorista do campo ficou ferido, a polícia queniana perseguiu os suspeitos por terra e por ar, mas eles fugiram. Cerca de 380 mil pessoas vivem no campo, o maior do mundo. Foi a terceira captura de europeus no país em seis semanas. Uma britânica e uma francesa também estão sequestradas.