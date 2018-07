Militantes atacam e destroem parte de gasoduto no Egito

No ataque de hoje, os militantes destruíram o terminal de al-Shulaq, a cerca de 10 quilômetros da fronteira egípcia com a Faixa de Gaza. Tratava-se do último terminal antes de o gasoduto entrar no mar em direção a Israel.

Ninguém assumiu a autoria do ataque, mas autoridades egípcias o atribuem a um grupo de militantes beduínos que vêm enfrentando forças de segurança na península. Em el-Arish, principal cidade da região, seis pessoas morreram em confrontos ontem, incluindo um oficial militar e um capitão de polícia. As informações são da Associated Press.