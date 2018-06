Militantes atacam palácio presidencial no Iêmen em meio a tumulto crescente Supostos atiradores ligados à Al Qaeda atacaram o palácio presidencial do Iêmen nesta sexta-feira e tentaram matar o ministro da Defesa dentro do carro dele, escolhendo alvos importantes em uma aparente represália à maior incursão do Exército contra militantes em quase dois anos.