Militantes atacam sede do Parlamento na Somália

GABRIELA VIEIRA, COM INFORÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES E DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

A cidade tem sido palco de uma série de atentados suicidas, reivindicados pela milícia islamita al-Shabab, ligada ao grupo terrorista Al Qaeda. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.

De acordo com testemunhas, muitos membros do parlamento estavam dentro do edifico quando as explosões aconteceram. A polícia diz que entre as sete vítimas estão seis suspeitos e um soldado, que impediu a entrada de um homem-bomba no prédio.